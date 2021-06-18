Макей заявил, что Россия была и остается важнейшим партнером Белоруссии

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Россия была и остается важнейшим партнером Белоруссии, и отношения двух стран продолжают активно развиваться. Об этом заявил в пятницу глава МИД Белоруссии Владимир Макей на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Еще раз хотел подчеркнуть, что Российская Федерация была и остается важнейшим партнером Республики Беларусь. Несмотря на все объективные сложности, белорусско-российские отношения продолжают развиваться. Особенно ценно сохранение привычных форматов взаимодействия в непростое время пандемии", - сказал Макей.

По словам министра, последние события вокруг Белоруссии и России демонстрируют наличие единых центров ведения информационной войны против них.

"Хочу особо отметить: последние события вокруг Белоруссии и России наглядно демонстрируют наличие единых центров, стратегий и инструментов ведения информационной войны против обеих стран. Для зарубежных недоброжелателей мы давно уже реальное Союзное государство в понимании нашей общности и единства. В связи с этим мы признательны за оказанное в последнее время российской стороной содействие, в частности в информационной сфере. Многие федеральные и региональные российские медиаплощадки вступились за Беларусь. Если упомянуть о крайнем событии с этим самолетом (авиакомпании Ryanair - прим. ТАСС) - оперировали исключительно фактами и проявили высокий профессионализм и солидарность", - сказал Макей.

Он также выразил благодарность российской дипломатической службе за поддержку по консульским и административным вопросам, в том числе, в странах, где отсутствуют белорусские диппредставительства. "Высоко ценим эту готовность подставить плечо там, где это необходимо людям, особенно которые оказались в каких-то сложных ситуациях", - добавил он.

Борьба с фальсификацией истории

Министр отметил, что в условиях возрождения неонацизма в некоторых странах Белоруссия и Россия будут и далее противостоять усилиям по фальсификации истории.

"Нынешний год - это год 80-летия начала Великой Отечественной войны. И в Белоруссии, и в России очень хорошо помнят уроки той страшной войны и делают все для того, чтобы передать эту память потомкам. 22 июня - это не только День памяти и скорби, но и предостережение против возврата нацизма. Видя происходящие в некоторых соседних странах события, возрождение у них идей неонацизма, основанных на беспощадной и бессовестной фальсификации истории, будем и далее противостоять этим опасным проявлениям на всех международных площадках", - сказал Макей.

Сотрудничество в разных форматах

Макей отметил, что Белоруссия и Россия заинтересованы в укреплении сотрудничества не только в двустороннем формате, но и в рамках интеграционных объединений, в частности Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Содружества независимых государств (СНГ).

"Мы детально, как сказал Сергей Викторович, обсудили весь спектр двусторонней повестки, координацию действий на международных площадках, ситуацию с внешними вызовами в отношении Белоруссии и России и адекватные пропорциональные ответы на эти вызовы. Подтвердили заинтересованность двух стран в развитии интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе, углублении взаимодействия на пространстве СНГ и в рамках ОДКБ, обсудили сотрудничество в ООН, ОБСЕ и других международных организациях", - сказал Макей.

Министр особо отметил эффективную взаимную поддержку на международных площадках. "Совместно противодействуем усилиям западных стран по продвижению антибелорусской и антироссийской тематики в повестку дня органов и учреждений системы ООН, ОБСЕ и других организаций. Мы договорились и далее плотно координировать плотно подходы к работе в многосторонних форматах", - сказал он. По словам Макея, особое внимание в ходе переговоров было уделено вопросам региональной и международной безопасности.