СМИ: на выборах президента Ирана за 10 часов проголосовали 14 млн человек

ТЕГЕРАН, 18 июня. /ТАСС/. Более 14 млн человек проголосовали на президентских выборах в Иране по состоянию на 16:45 (15:15 мск), через почти 10 часов после начала голосования. Такую оценку приводит в пятницу агентство Fars News Agency.

Таким образом, доля проголосовавших избирателей к указанному времени может оставлять около 23%. При этом официальные представители властей Ирана пока не объявляли данные о явке.

Голосование началось в Иране в 07:00 по местному времени (05:30 мск). Согласно данным Студенческого центра опросов общественного мнения, за председателя Верховного суда Эбрахима Раиси готовы проголосовать 63% избирателей, решивших прийти на выборы. Ближайшим соперником является секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений Мохсен Резаи, которого готовы поддержать 9% избирателей. Другими претендентами на пост главы правительства являются заместитель председателя Меджлиса (парламента) Амир Хосейн Казизаде Хашеми и бывший глава центрального банка Абдольнасер Хеммати.

На текущий момент все кандидаты проголосовали на выборах. Кроме того, свои голоса отдали духовный лидер и руководитель Али Хаменеи, действующий президент Хасан Роухани и министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф. Последний голосовал на избирательном участке в турецкой Анталье, куда приехал для участия в саммите организации "Процесс сотрудничества в Юго-Восточной Европе".