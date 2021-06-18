Русскоязычное телевидение в Латвии прекращает эфирное вещание

РИГА, 18 июня. /ТАСС/. Русскоязычное эфирное вещание Латвийского телевидения (ЛТВ) прекращает работу в пятницу и полностью переходит в интернет. Об этом сообщила главный редактор русского вещания ЛТВ Екатерина Сафронова.

"Мы уходим из эфира, но мы не пропадаем, - приводит ее слова портал LSM. - Мы не начинаем все с чистого листа. Впереди у нас очень амбициозный проект - будем вводить мультимедийную платформу".

В мае 2020 года председатель Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии Иварс Аболиньш заявил, что новости на русском языке на канале LTV7 прекратят выходить в 2021 году. Он добавил, что русскоязычные программы Латвийского телевидения буду перенесены на специальную платформу в интернете.

Ранее НСЭСМИ принял решение запретить с 10 февраля 2021 года ретрансляцию на территории Латвии 16 российских телеканалов, в том числе "РЕН ТВ Балтия" и "НТВ Мир Балтия". Также исключены из списка ретранслируемых в Латвии программ "НТВ Сериал", "НТВ Стиль", "НТВ Право", "Киномикс", "Наше новое кино", "Родное кино", "Индийское кино", "Кинокомедия", "Киносерия", "КВН ТВ", "Кухня ТВ", "БОКС ТВ" и HD Life.

Кроме того, НСЭСМИ принял решение запретить с 15 февраля на год ретрансляцию телеканала "Россия-РТР" на территории Латвии. Процедуру ограничения работы этого телеканала, который зарегистрирован в Швеции, на территории Латвии ведомство начало еще в июле прошлого года.