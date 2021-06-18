В ЦАР опровергли доклад CNN о действиях российских инструкторов в стране

ПРЕТОРИЯ, 18 июня. /ТАСС/. Правительство Центральноафриканской Республики (ЦАР) решительно отвергло доклад телекомпании CNN о действиях российских военных инструкторов в этой стране. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении канцелярии президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера.

"После провала попытки госпереворота 13 января 2021 года, предпринятого "Коалицией патриотов за перемены", часть международной прессы развернула кампанию дезинформации и манипуляций с целью дестабилизации институтов нашей республики и установления режима, соответствующего иностранным стратегическим интересам", - говорится в тексте.

В рамках этой кампании CNN и журнал The Century на днях одновременно опубликовали доклад с бездоказательными обвинениями в адрес российских инструкторов, указывается в заявлении.

"Канцелярия президента ЦАР заявляет, что этот доклад CNN и журнала The Century непрофессионален, возлагает всю вину за происходящее в стране на законное правительство, а не на повстанцев, бездоказательно обвиняет российских союзников правительства ЦАР, фактически призывает к насильственной смене власти в ЦАР", - подчеркивается в тексте.

Попытка переворота в ЦАР

Сформированная 18 декабря 2020 года в ЦАР антиправительственная "Коалиция патриотов за перемены" пыталась не допустить проведения в стране в срок президентских и парламентских выборов и начала боевые действия, стремясь окружить столицу страны Банги. Однако правительственные силы при поддержке международных союзников ЦАР остановили продвижение отрядов повстанцев и не позволили им приблизиться к Банги. В результате состоявшихся 27 декабря выборов победил Фостен-Арканж Туадера, он был переизбран на второй срок. Президент незамедлительно призвал к национальному примирению. Однако повстанцы в конце января объявили о начале нового наступления на Банги.

Правительственные войска ЦАР при поддержке международных союзников отбили атаки на столицу и в первых числах февраля развернули стратегическую наступательную операцию на важнейшие центры, находившиеся в руках повстанцев. С тех пор были взяты под контроль ключевые города на западе, севере и востоке от Банги.

Россия неоднократно заявляла, что ее военные инструкторы работают в ЦАР по приглашению законных властей для обучения вооруженных сил страны, но в боевых действиях участия не принимают.