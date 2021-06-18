СМИ: США хотят договориться с Ираном по ядерной сделке до инаугурации президента

ВАШИНГТОН, 18 июня. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена намерена договориться с Тегераном о возвращении к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе за шесть недель, оставшихся до инаугурации нового иранского президента. Об этом в пятницу сообщил информационный портал Axios со ссылкой на свой источник.

Он отметил, что затягивание переговоров до начала августа, когда в Иране должен состояться переходный период, привело бы к "обеспокоенности". "Если у нас не будет сделки до формирования нового правительства, я думаю, это вызовет серьезные вопросы о том, насколько достижимой она будет", - считает источник портала. При этом он указал, что обеспокоенность связана не столько с возможностью потенциального прихода к власти более консервативного правительства, сколько с тем, что чем дольше будут продолжаться переговоры без прорыва, тем меньше шансов на успех. Представитель администрации рассказал порталу, что у Вашингтона "нет бесконечного количества времени" для ведения консультаций по СВПД, при этом он не стал указывать точных сроков, отведенных властями США на переговоры по сделке.

Собеседник портала отметил, что Иран "серьезно участвует" в переговорах по СВПД, и сделка может быть достигнута в течение нескольких недель. Он добавил, что США не намерены продолжать переговоры многие месяцы, предположив, что Тегеран согласен с данной позицией. Представитель администрации пояснил, что, как передали Вашингтону власти Ирана, "выборы не являются фактором, принятие решений будет продолжаться до и после выборов, и поэтому [переговоры] не будут прерваны в результате этих выборов". Он отказался уточнить, о каких именно препятствиях в переговорах по СВПД может идти речь, однако указал на прогресс в дискуссиях.

В Госдепартаменте пока не ответили на запрос корресондента ТАСС о подтверждении этой информации.

О переговорах по ядерной сделке

В Вене с апреля ведутся очные переговоры Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) с целью восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Эксперты в составе трех рабочих групп вырабатывают текст договоренности о возобновлении выполнения СВПД: снятии санкций США с Ирана (и дальнейшем возвращении США в сделку) и выполнении ядерных обязательств Ираном, от которых он существенно отклоняется. Представители государств - участников сделки проводят также отдельные консультации с делегацией США, которые вышли из этого соглашения в 2018 году, но теперь рассматривают возможность в него вернуться. Прямых переговоров между американскими эмиссарами и представителями Ирана в Вене пока не велось.

В пятницу в Иране проходят президентские выборы. Согласно данным Студенческого центра опросов общественного мнения, за председателя Верховного суда Эбрахима Раиси готовы проголосовать 63% людей, решивших прийти на выборы. Его ближайшим соперником является секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений Мохсен Резаи, которого готовы поддержать 9% избирателей. Другими претендентами на пост президента являются заместитель председателя Меджлиса (парламента) Амир Хосейн Казизаде Хашеми и бывший глава центрального банка Абдольнасер Хеммати.