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Politico: США приостановили план военной помощи Украине на сумму $100 млн

По информации издания, готовившийся пакет мер помощи включал в том числе поставки Украине оружия смертельного действия
Здание Конгресса США AP Photo/Jose Luis Magana
Описание
Здание Конгресса США
© AP Photo/Jose Luis Magana

ТАСС, 18 июня. Белый дом собирался предоставить Украине военную помощь на сумму $100 млн, но поменял планы. Об этом в пятницу сообщила газета Politico.

По информации источников издания, готовившийся пакет мер помощи включал в том числе поставки Украине оружия смертельного действия. В частности, рассматривалась возможность предоставления стране систем ближней противовоздушной обороны, огнестрельного и противотанкового оружия.

Совет национальной безопасности США приостановил осуществление плана после снижения напряженности на границе Украины и России, а также в преддверии встречи американского лидера Джо Байдена с российским президентом Владимиром Путиным, которая прошла в Женеве 16 июня.

Как отметил один из собеседников Politico, возможность предоставления помощи Украине по-прежнему окончательно не исключается.

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