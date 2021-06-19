В Армении 19 июня наступил день тишины перед парламентскими выборами

ЕРЕВАН, 19 июня. /ТАСС/. День тишины, во время которого партиям и блокам запрещено проводить агитацию, наступил в субботу в Армении накануне внеочередных парламентских выборов. Запрет вступил в силу с полуночи по армянскому времени (23:00 пятницы по мск).

Согласно законодательству Армении, в этот день лидерам и представителям избирательных субъектов нельзя будет проводить встречи со сторонниками, публиковать агитационные материалы в средствах массовой информации и социальных сетях, а также выступать по телевидению и радио. При этом баннеры и плакаты, которые уже размещены на улицах городов, могут оставаться, их обязательный демонтаж законом не предусмотрен.

В день тишины последние приготовления перед выборами пройдут на избирательных участках. Члены участковых избирательных комиссий установят урны для голосования и оборудуют необходимой техникой, а также средствами эпидемической безопасности помещения, в которых будут находиться участки. Традиционно значительная часть участков располагается в зданиях учебных заведений.

На фоне политического кризиса, который начался в Армении в ноябре прошлого года, премьер-министр и главы представленных в парламенте партий договорились о проведении внеочередных выборов. 10 мая на специальном заседании депутаты соблюли необходимые формальности, чтобы роспуск парламента стал юридически возможным. После этого президент Армен Саркисян назначил дату внеочередных выборов на 20 июня. Никол Пашинян и члены его правительства до выборов остаются работать в статусе исполняющих обязанности. Его партия "Гражданский договор" будет участвовать в выборах самостоятельно, отказавшись создавать блоки с другими политическими силами.

Одним из главных соперников и.о. премьера Пашиняна на выборах, по мнению экспертов, а также согласно проводимым в стране социологическим исследованиям, станет бывший президент страны Роберт Кочарян, который создал блок "Армения" вместе с главами партий "Дашнакцутюн" и "Возрождающаяся Армения" Ишханом Сагателяном и Ваге Акопяном. В выборах будет также участвовать Республиканская партия экс-президента Саргсяна, которая создала блок с партией бывшего главы Службы нацбезопасности Армении Артура Ванецяна "Родина". Парламентская оппозиция - партии "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения" - участвуют в выборах без вхождения в какие-либо блоки.

Для прохождения в парламент партиям нужно преодолеть пятипроцентный барьер, а блокам - семипроцентный. Порога явки на выборах нет - при любой активности избирателей они будут считаться состоявшимися.