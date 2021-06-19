Байден сомневается, что католические епископы США смогут запретить ему причащаться

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Епископы Римско-католической церкви США вряд ли утвердят инициативу, которая может привести к тому, что президенту США Джо Байдену будет отказано причащаться в католических храмах. Такое мнение в пятницу выразил сам американский лидер, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме

"Это личный вопрос. И я не думаю, что это произойдет", - отметил он, комментируя предложение епископата.

Ранее Конференция католических епископов США на своем ежегодном собрании проголосовала за создание проекта регулирующей вопросы причастия католиков инициативы, которая может привести к тому, что выступающие за аборты американские политики, в том числе Байден, будут отлучены от участия в самом главном таинстве церкви. Как сообщила газета The Washington Post, вопрос только создания данного документа привел к серьезнейшим разногласиям в среде американских епископов. Тем не менее подавляющее большинство участников собрания поддержало данное предложение: 168 против 55 при шести воздержавшихся.

Таким образом, епископы продолжили работу над инициативой о значении таинства евхаристии в жизни церкви. Прошедшее голосование является частью более длительного процесса, который, по мнению комментаторов США, вряд ли приведет к окончательному утверждению документа. Инициативу разработают в течение лета, затем она будет представлена для внесения поправок, окончательное голосование по ней ожидается в ноябре. Вероятно, оно приведет к одобрению документа, который, согласно правилам, еще должен утвердить Ватикан. Он, по мнению американских СМИ, вряд ли согласится на это и, скорее всего, отложит решение. Как отмечает газета The New York Times, Святой престол пытался отговорить американских епископов от данного шага.

Выступающий за аборты демократ Байден стал первым американским президентом-католиком примерно за 60 лет. Он регулярно посещает богослужения. Согласно опросу общественного мнения, проведенному Исследовательским центром Пью, более половины католиков в США поддерживают право на аборт, большинство верующих не считает, что президенту следует отказать в причастии. Байдену в 2019 году было отказано в причастии в одной из церквей штата Южная Каролина из-за его поддержки права на аборт.