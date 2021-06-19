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Байден 28 июня примет в Белом доме президента Израиля

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, визит Реувена Ривлина подчеркнет прочное партнерство между Соединенными Штатами и Израилем

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден проведет 28 июня встречу в Белом доме с израильским коллегой Реувеном Ривлином. Об этом говорится в распространенном в субботу письменном заявлении пресс-секретаря главы вашингтонской администрации Джен Псаки.

"Визит президента Ривлина подчеркнет прочное партнерство между Соединенными Штатами и Израилем, а также глубокие связи между нашими правительствами и нашими народами", - отметила Псаки.

По ее словам, два президента обсудят "многочисленные проблемы и возможности, с которыми сталкивается регион". Пресс-секретарь Белого дома напомнила, что президентский срок Ривлина подходит к концу и "этот визит станет данью уважения той самоотверженности, которую он проявил в укреплении дружбы между двумя странами на протяжении многих лет".

Теги
СШАИзраильРивлин, РеувенБайден, Джозеф (Джо)
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