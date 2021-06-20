Полиция Армении расследует инцидент с листовками с пропагандой против Кочаряна

ЕРЕВАН, 20 июня. /ТАСС/. Полиция начала расследование для выявления лиц, которые в ночь накануне парламентских выборов распространили по всему Еревану листовки, содержащие оскорбления в адрес бывшего президента республики, главы блока "Армения" Роберта Кочаряна. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба ведомства.

"В социальных сетях появилась информация о том, что неизвестные люди на разных улицах Еревана распространили листовки с пропагандой против блока "Армения". Полиция готовит материалы на основании данных публикаций. Принимаются меры для выяснения обстоятельств случившегося", - говорится в заявлении правоохранительных органов.

Ранее в воскресенье Кочарян предупредил, что если в течение нескольких часов полиция не найдет виновных, то его политическая сила возложит ответственность за эту выходку на власти. Листовки, разбросанные на некоторых столичных улицах, рано утром видел и корреспондент ТАСС.

В воскресенье в Армении проходят внеочередные выборы в парламент. В них участвуют 25 партий и блоков, включая партию и. о. премьер-министра страны Никола Пашиняна "Гражданский договор". Среди кандидатов также значатся блок "Честь имею" третьего президента республики Сержа Саргсяна и экс-главы Службы национальной безопасности Артура Ванецяна, партии "Процветающая Армения" крупного бизнесмена Гагика Царукяна и "Просвещенная Армения" Эдмона Марукяна. Участки для голосования открылись в 08:00 по местному времени (07:00 мск) и будут работать до 20:00 (19:00 мск).