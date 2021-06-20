Хуситы утверждают, что сбили разведывательный беспилотник американского производства

КАИР, 20 июня. /ТАСС/. Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) заявило, что ему удалось сбить разведывательный беспилотник американского производства типа ScanEagle. Об этом сообщил в воскресенье подконтрольный мятежникам телеканал Almasirah.

"Нашим силам ПВО удалось сбить ракетой класса "земля - воздух" разведывательный американский беспилотник типа ScanEagle", - приводит он заявление представителя ВС хуситов бригадного генерала Яхьи Сарии, не уточнившего принадлежность аппарата. Это случилось в регионе Сирвах северной провинции Мариб, где продолжаются ожесточенные бои между мятежниками и войсками международно признанного правительства Йемена.

На протяжении последних месяцев хуситы стремятся взять под контроль провинцию Мариб, в одноименной столице которой находится ставка верховного командования йеменской правительственной армии. Помощь ВС Йемена оказывает аравийская коалиция во главе с Саудовской Аравией, нанося по отрядам хуситов удары с воздуха.

С августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся более пяти лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.