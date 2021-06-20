Полиция Армении сообщила о 21 нарушении на проходящих парламентских выборах

ЕРЕВАН, 20 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы Армении получили сообщения о 21 нарушении на проходящих в воскресенье внеочередных выборах в парламент, по семи случаям проводится проверка на предмет уголовных преступлений. Об этом проинформировал начальник штаба армянской полиции Армен Мкртчян.

"На данный момент зафиксировано 21 нарушение, семь из которых рассматриваются как уголовные преступления, четыре случая из семи - это попытки повторного голосования", - сказал он.

Как отметил Мкртчян, за весь предвыборный период было зарегистрировано 176 нарушений. Большинство из них связано со случаями подкупа избирателей - 35.

В парламентских выборах участвуют 25 политических сил, включая партию и.о. премьер-министра страны Никола Пашиняна "Гражданский договор" и блок бывшего президента Роберта Кочаряна "Армения". Среди кандидатов также значатся блок "Честь имею" третьего президента республики Сержа Саргсяна и экс-главы Службы национальной безопасности Артура Ванецяна, партии "Процветающая Армения" крупного бизнесмена Гагика Царукяна и "Просвещенная Армения" Эдмона Марукяна. Более 2 тыс. участков для голосования открылись в 08:00 по местному времени (07:00 мск) и будут работать до 20:00 (19:00 мск).