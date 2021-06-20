МИД Белоруссии: Минск и Москва выступили против пересмотра итогов Второй мировой войны

МИНСК, 20 июня. /ТАСС/. Белоруссия и Россия решительно выступают против попыток пересмотра итогов Второй мировой войны и оправдания пособников нацистов. Об этом заявил первый замглавы белорусского МИД Александр Гурьянов в воскресенье на международном форуме российских соотечественников "22 июня 1941 года. Победа будет за нами!", приуроченном к 80-летию начала Великой Отечественной войны.

"К сожалению, сегодня в некоторых странах мы отмечаем опасные тенденции и циничное стремление предать забвению уроки Великой Отечественной войны, даются искаженные нравственные и правовые итоги, пытаются уравнять в правах жертв и палачей, освободителей и агрессоров, поставить под сомнение решения Нюрнбергского трибунала. Беларусь и Россия последовательно и решительно выступают против любых попыток ревизии событий и итогов Второй мировой войны, против обеления нацизма и его пособников, оправдания чудовищных преступлений", - отметил первый замглавы белорусского МИД.

По словам Гурьянова, "в этих целях предпринимаются совместные контрмеры, это происходит и как в рамках союзных программ, так и совместно на международной арене". В Белоруссии, продолжил он, также реализуется комплекс национальных мероприятий. В частности, весной этого года принят новый закон, предусматривающий уголовную ответственность за реабилитацию нацизма, Генпрокуратурой возбуждено уголовное дело по факту геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. "Сегодня в условиях политики давления коллективного Запада, пропитанной враждебной риторикой и неонацистскими идеями и ксенофобией, наша обязанность сохранять историческую память и передавать ее из поколения в поколение", - сказал первый замминистра.