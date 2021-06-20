Миссия ООН намерена провести Форум ливийского политического диалога в конце июня

ТАСС, 20 июня. Миссия Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии (МООНПЛ) объявила о намерении провести совещание Форума ливийского политического диалога (ФЛПД) в конце июня-начале июля в Швейцарии. Об этом в воскресенье сообщил ливийский новостной портал Afrigatenews.

По его данным, миссия ООН призвала участников ФЛПД "провести очную встречу в Швейцарии с 28 июня по 1 июля". Представители миссии отметили, что указанная встреча "станет возможностью разработать предложения, которые будут способствовать проведению общенациональных выборов в Ливии, особенно в отношении конституционной платформы предстоящего голосования".

Перед встречей в Швейцарии ООН предполагает организовать заседание консультативного комитета ФЛПД для разработки "рекомендаций и практических механизмов принятия решений на форуме". Консультативный комитет, как предполагается, соберется 24-26 июня в Тунисе.

В феврале ФЛПД избрал в Швейцарии премьер-министра единого правительства Ливии Абдель Хамида Дбейбу и трех членов президентского совета. Оба органа власти были приведены к присяге 15 марта. Их главной задачей является объединение разрозненных властных структур по всей стране, а также подготовка и проведение президентских и парламентских выборов в Ливии 24 декабря. Власти заявляют о приверженности проведению выборов четко в запланированные сроки.