К середине дня на выборах в Армении проголосовали более четверти граждан

ЕРЕВАН, 20 июня. /ТАСС/. Явка избирателей на внеочередных парламентских выборах в Армении к 14:00 (13:00 мск) составила 26,82%. Об этом в воскресенье сообщила член ЦИК республики Сильва Маркосян.

По словам Маркосян, активность избирателей в Ереване составила 29,28%. Самая высокая явка среди всех регионов Армении по-прежнему в Сюникской области - 33,37%, а среди городов - в административном центре этой области Капане (36,55%). Наименьшая активность все еще фиксируется в Ширакской области - 21,15%.

Выборы будут признаны состоявшимися при любой явке. На парламентских выборах в 2018 году, когда Пашинян пришел к власти, явка к 14:00 составила 24,53%, а итоговая - 48,63%.

В выборах участвуют 25 партий и блоков, включая партию и. о. премьера страны Никола Пашиняна "Гражданский договор" и блок экс-президента Роберта Кочаряна "Армения". Среди кандидатов также блок "Честь имею" третьего президента Армении Сержа Саргсяна и экс-главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна, а также партии крупного бизнесмена Гагика Царукяна "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения" Эдмона Марукяна. Участки для голосования открылись в 8:00 (07:00 мск) в 2008 участках по всей стране и закроются в 20:00 (19:00 мск).