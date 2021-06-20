Постпред РФ: переговорщики по ядерной сделке проведут консультации в своих столицах

ВЕНА, 20 июня. /ТАСС/. Участники венских переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе решили взять перерыв в работе и провести консультации в своих столицах для подготовки к финальному раунду консультаций. Об этом сообщил в воскресенье глава российской делегации на консультациях, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Совместная комиссия по СВПД провела сегодня встречу, оценила значительный прогресс, достигнутый на венских переговорах, в том числе на шестом раунде, и решила сделать перерыв, чтобы позволить участникам проконсультироваться со своими столицами в рамках подготовки к тому, что должно стать финальным раундом переговоров", - написал Ульянов в Twitter.

Заявления о значительном прогрессе на переговорах звучат по итогам каждого заседания Совместной комиссии по СВПД, которая ведет работу в Вене с апреля. Как отмечал постпред России, соглашение о восстановлении ядерной сделки находится в пределах досягаемости. Ульянов также информировал, что есть почти полная ясность в отношении санкций США против Ирана, которые подлежат отмене, и почти согласован список шагов в ядерной области, которые должен предпринять Иран, чтобы вернуться к своим ядерным обязательствам.

В Вене с апреля ведутся очные переговоры Ирана и международной "пятерки" с целью восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде: снятия санкций США с Ирана, выполнения ядерных обязательств Ираном, возвращения США в сделку. Представители государств - участников СВПД также проводят отдельные консультации с делегацией США без участия Ирана. Все делегации сначала предполагали завершить работу в конце мая, а затем - в первых числах июня.