В Армении завершилось голосование на досрочных парламентских выборах

ЕРЕВАН, 20 июня. /ТАСС/. Голосование на внеочередных парламентских выборах в Армении завершилось. Избирательные участки, которые были открыты с 08:00 (07:00 мск), закрылись, члены участковых комиссий приступают к подсчету голосов.

Согласно последним данным ЦИК, активность избирателей по состоянию на 17:00 (16:00 мск) составила 38,17%. Предварительные итоги по явке избирателей глава Центризбиркома Тигран Мукучян объявит в 21:00 (20:00 мск).

Как в течение дня отмечали наблюдатели, выборы проходили в спокойной обстановке. Так, координатор миссии наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ Игорь Комаровский сообщил ТАСС, что членами делегации не выявлено "каких-то замечаний или существенных недостатков". В основном нарушения носили технический характер. При этом, правоохранители сообщали о нескольких десятках нарушений, некоторые из которых имели признаки уголовных преступлений. Тем не менее силовые структуры отмечали, что эти нарушения не способны повлиять на итоги голосования.

В выборах участвовали 25 партий и блоков, включая партию и.о. премьера страны Никола Пашиняна "Гражданский договор" и блок экс-президента Роберта Кочаряна "Армения". Среди кандидатов также были блок "Честь имею" третьего президента Армении Сержа Саргсяна и экс-главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна, а также партии крупного бизнесмена Гагика Царукяна "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения" Эдмона Марукяна.

Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть барьер в 5%, блокам - 7% голосов избирателей. Первые результаты выборов ЦИК Армении, как ожидается, начнет публиковать спустя несколько часов после окончания голосования. Выборы будут признаны состоявшимися при любой явке избирателей.