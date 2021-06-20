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В Армении завершилось голосование на досрочных парламентских выборах

Члены участковых комиссий приступают к подсчету голосов

ЕРЕВАН, 20 июня. /ТАСС/. Голосование на внеочередных парламентских выборах в Армении завершилось. Избирательные участки, которые были открыты с 08:00 (07:00 мск), закрылись, члены участковых комиссий приступают к подсчету голосов.

Согласно последним данным ЦИК, активность избирателей по состоянию на 17:00 (16:00 мск) составила 38,17%. Предварительные итоги по явке избирателей глава Центризбиркома Тигран Мукучян объявит в 21:00 (20:00 мск).

Как в течение дня отмечали наблюдатели, выборы проходили в спокойной обстановке. Так, координатор миссии наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ Игорь Комаровский сообщил ТАСС, что членами делегации не выявлено "каких-то замечаний или существенных недостатков". В основном нарушения носили технический характер. При этом, правоохранители сообщали о нескольких десятках нарушений, некоторые из которых имели признаки уголовных преступлений. Тем не менее силовые структуры отмечали, что эти нарушения не способны повлиять на итоги голосования.

В выборах участвовали 25 партий и блоков, включая партию и.о. премьера страны Никола Пашиняна "Гражданский договор" и блок экс-президента Роберта Кочаряна "Армения". Среди кандидатов также были блок "Честь имею" третьего президента Армении Сержа Саргсяна и экс-главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна, а также партии крупного бизнесмена Гагика Царукяна "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения" Эдмона Марукяна.

Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть барьер в 5%, блокам - 7% голосов избирателей. Первые результаты выборов ЦИК Армении, как ожидается, начнет публиковать спустя несколько часов после окончания голосования. Выборы будут признаны состоявшимися при любой явке избирателей.

Теги
Армения
Явка на досрочных выборах в парламент Армении составила 51,55%
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