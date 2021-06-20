В США сочли "интересным сигналом" заявление КНДР о готовности к диалогу

НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. Вашингтонская администрация посчитала интересным заявление лидера КНДР Ким Чен Ына о готовности Пхеньяна и к диалогу, и к противостоянию с властями США, но ожидает дополнительных разъяснений. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала ABC помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан.

Как он отметил, американский лидер Джо Байден ранее "дал понять, что США готовы к принципиальным консультациям с Северной Кореей". Их целью, как подчеркнул Салливан, является "полная денуклеаризация" Корейского полуострова. "Мы ожидаем ясного сигнала от Пхеньяна относительно того, готовы ли они встретиться для начала работы на этом направлении", - пояснил он.

Говоря о лидере КНДР, Салливан отметил: "Мы считаем его заявления на этой неделе интересным сигналом. Мы подождем, чтобы понять, последуют ли за ними какие-либо более прямые сообщения для нас относительно потенциального продвижения вперед".

Как заявил ранее Ким Чен Ын, КНДР должна быть готова как к ведению диалога с Соединенными Штатами, так и к возможному противостоянию с ними. Он подчеркнул, что при взаимодействии с Вашингтоном Пхеньяну прежде всего следует быть готовым к конфронтации.