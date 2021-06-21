В Армении подводят итоги парламентских выборов

ЕРЕВАН, 21 июня /ТАСС/. В Армении ожидают результатов состоявшихся в воскресенье внеочередных парламентских выборов. К концу воскресенья ЦИК сумел подсчитать менее 3% голосов из примерно 1,3 млн избирателей.

Согласно первым результатам, партия и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" лидирует с 61,7% голосов. На втором месте с большим отрывом идет блок экс-президента Роберта Кочаряна, у которого 17,71%.

За ними следуют блок экс-президента Сержа Саргсяна "Честь имею". У него около 6% голосов и партия "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна, у которой чуть более 5%.

Всего в воскресных выборах приняли участие 25 партий и блоков. Предварительная явка составила 49,4%, сообщили в ЦИК республики.

Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть барьер в 5%, блокам - 7% голосов избирателей.

Как сообщил ТАСС глава ЦИК Армении Тигран Мукучян, выборы прошли в соответствии с законом. "Конечно, во время выборов бывают всякого рода правонарушения, которые должны быть, конечно, рассмотрены, но в целом можно сказать, что выборы проходили в соответствии с нормами национального законодательства", - сказал он.

Между тем, генеральная прокуратура Армении сообщила, что получила 319 сообщений о нарушениях, допущенных в ходе голосования. "По различным каналам в прокуратуру поступило 319 сообщений о нарушениях во время выборов. Из них в 150 есть признаки преступления. По 6 заведены уголовные дела, фигуранты которых связаны со взятками. 144 дела направлены на расследование и подготовку документов", - сообщил представитель ведомства Эдгар Арсенян.

Тем временем, как передает корр. ТАСС из Еревана, обстановка на улицах города в ночные часы остается спокойной. Правоохранительные органы несут службы в обычном режиме.

Внеочередные выборы в парламент Армении были назначены после затяжного внутриполитического кризиса в стране, вызванного условиями прекращения вспыхнувших осенью прошлого года боевых действий в Нагорном Карабахе, которые оппозиция расценила как поражение и обвинила в этом премьер-министра Никола Пашиняна. В результате тот вынужден был согласиться на новые выборы.