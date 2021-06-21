Власти Судана предоставили статус автономии двум мятежным провинциям страны

КАИР, 21 июня. /ТАСС/. Председатель управляющего Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан подписал в воскресенье конституционный указ о наделении статусом автономных регионов двух мятежных провинций (штатов) страны - Южный Кордофан и Голубой Нил. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

Как отмечается, решение было принято во исполнение мирного соглашения, подписанного в столице Южного Судана Джубе в октябре прошлого года между центральным правительством и группой суданских повстанческих движений. По словам министра федерального правительства Бутаины Ибрагим Динар, "решение предоставить провинциям Голубой Нил и Южный Кордофан автономного статуса не наносит ущерба единству Судана, его народу, землям или исключительным полномочиям Хартума".

Полномочный представитель министра федерального правительства Мухаммед Салех Ясин пояснил, что принятие этого указа позволит "решить самые сложные проблемы в системе управления этих штатов и устранить исконные причины военных действий, что является важным и существенным шагом в реализации мирных соглашений Джубы".

В октябре прошлого года центральные власти Судана и оппозиционные им вооруженные группировки подписали окончательное мирное соглашение, призванное положить конец многолетним конфликтам в Дарфуре, Южном Кордофане, регионе Голубой Нил и других районах страны. Среди положений мирного соглашения - предоставление властям двух регионов определенного процента доходов от природных ресурсов, а также разделение властных полномочий между центром и регионами. В документы были прописаны вопросы владения землей, разделения богатства и власти, а также возвращения перемещенных лиц.

Суданское народно-освободительное движение черных националистов, объединившееся позднее с другими группировками в Суданский революционный фронт, много лет вело вооруженную борьбу за независимость штатов Южный Кордофан и Голубой Нил. Вспыхнувший в 2011 году конфликт в Южном Кордофане, расположенном к северу от местности, где сейчас проходит государственная граница между Южным и Северным Суданами, в следующем году перерос в пограничный конфликт между двумя странами. В его основе лежит давняя межэтническая рознь между арабоязычным исламским Севером и христианско-анимистическими племенами Юга, которая усугублялась наличием значительных запасов углеводородов в спорных пограничных провинциях Абьей, Эль-Вахда и Южный Кордофан.

Вооруженные конфликты в мятежных регионах Судана унесли жизни сотен тысяч человек, миллионы суданцев вынуждены были бежать из родных мест. Противостоявшие много лет режиму свергнутого в 2019 году президента Омара аль-Башира вооруженные группировки после его отстранения выразили желание присоединиться к политическим процессам в Судане.