Помпео считает, что США не стоит вести переговоров с нынешними властями Ирана

НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты не должны вести переговоров с нынешним правительством Ирана, вместо этого на ближневосточную страну следует оказывать максимальное давление. Такое мнение выразил в воскресенье бывший госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.

"Это не тот режим, с которым мы должны взаимодействовать. Мы должны проводить кампанию по оказанию максимального давления, чтобы заставить этот режим изменить свое поведение", - сказал он.

При этом бывший глава Госдепартамента считает, что Иран с помощью переговоров по ядерной сделке намерен ослабить давление США и добиться больших уступок с американской стороны. Помимо этого, Помпео утверждал, что на руках избранного иранского президента Эбрахима Раиси "кровь тысяч людей". "Это не тот человек, с которым мы должны говорить", - заявил бывший глава американского внешнеполитического ведомства.

В Вене с апреля ведутся очные переговоры Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) с целью восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Эксперты в составе трех рабочих групп вырабатывают текст договоренности о возобновлении выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий: снятии санкций США с Ирана (и дальнейшем возвращении США в сделку) и выполнении ядерных обязательств Ираном. Представители государств - участников сделки проводят также отдельные консультации с делегацией США, которые вышли из этого соглашения в 2018 году, но теперь рассматривают возможность в него вернуться. Прямых переговоров между американскими эмиссарами и представителями Ирана в Вене пока не велось.