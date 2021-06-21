Одно из главных оппозиционных движений Гонконга отказалось от протестной деятельности

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 21 июня. /ТАСС/. Одна из главных оппозиционных организаций в Гонконге - коалиция "Гражданский фронт за права человека" - больше не будет созывать ежегодные марши в поддержку демократии и вынуждена сворачивать свою деятельность.

"Мы выполнили свою историческую миссию", - цитирует в понедельник газета The Standard представителя данного движения.

"Фронт пока не распущен, но он не будет организовывать никаких мероприятий в будущем", - пояснил один из его активистов Чун Чунфай. Он посетовал на то, что большинство членов движения уже покинули его, а один из главных лидеров Фиго Чан был приговорен в мае этого года к 18 месяцам тюрьмы за участие в незаконных протестах 1 октября 2019 года.

С 2003 по 2019 год движение созывало многотысячные митинги 1 июля (день перехода анклава под юрисдикцию КНР). В прошлом году полиция впервые запретила проведение этого мероприятия в связи с пандемией коронавируса. Представители организации заявили, что на этот раз будет нереально получить разрешение из-за сохраняющихся социальных ограничений. Кроме того, они вообще не могут подавать заявку, поскольку испытывают проблемы с регистрацией.

Полиция начала расследование деятельности коалиции в связи с тем, что летом прошлого года вступил в силу новый закон о национальной безопасности. В частности, у правоохранительных органов вызывают вопросы каналы финансирования этой организации из-за рубежа. Ей было отказано в продлении регистрации.

Летом 2020 года парламент Китая принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Как заявляют в Пекине, он направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти, сговора с иностранными силами и предусматривает в качестве максимального наказания пожизненное заключение. После принятия этого правового акта радикальные оппозиционные активисты свернули антиправительственную деятельность в автономии, некоторые бежали за рубеж, другие стали фигурантами уголовных дел.