В Грузии создали комиссию "по мирному разрешению конфликтов" с Абхазией и Южной Осетией

ТБИЛИСИ, 21 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили распорядился создать государственную комиссию, которая до конца года должна будет разработать стратегию "по мирному разрешению конфликтов". Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе грузинского правительства.

"По решению премьер-министра Грузии с целью разработки и осуществления "государственной стратегии Грузии по деоккупации и мирному разрешению конфликтов" создана государственная комиссия. В рамках государственной комиссии будет создана рабочая группа, которая до конца года с участием широких кругов общества разработает инклюзивную и всеобъемлющую стратегию", - сказано в сообщении.

Новой комиссией будет руководить министерство иностранных дел. В разработке концепции по разрешению конфликтов кроме госучреждений будут участвовать представители экспертного сообщества, неправительственные организации, а также зарубежные стратегические партнеры Грузии, добавили в правительстве.

Абхазия и Южная Осетия объявили о независимости от Грузии после вооруженного конфликта в августе 2008 года. Тбилиси не признает этот статус. РФ признала независимость республик и неоднократно заявляла, что это решение не подлежит пересмотру. В ответ Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией.