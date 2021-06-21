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Кризис в Белоруссии
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ЕС, Канада, Британия и США призвали Белоруссию сотрудничать по инциденту с бортом Ryanair

В совместном заявлении отмечается "продолжающееся наступление на права человека" в республике

БРЮССЕЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Евросоюз, Канада, Великобритания и США выступили с совместным заявлением о введении согласованных санкций против Белоруссии. Соответствующее сообщение опубликовано в понедельник на сайте внешнеполитической службы ЕС.

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"Сегодня мы предприняли скоординированные действия по введению санкций в ответ на принудительную посадку 23 мая самолета авиакомпании Ryanair и политически мотивированный арест журналиста Романа Протасевича и его спутницы Софии Сапеги, а также на продолжающееся наступление на права человека", - указывается в заявлении.

Евросоюз, Канада, Великобритания и США призвали власти Белоруссии "сотрудничать с международным расследованием инцидента 23 мая", а также начать диалог с представителями оппозиции при содействии ОБСЕ.

В понедельник ЕС расширил санкции против Белоруссии, добавив в черный список 78 физических и восемь юридических лиц. США внесли в санкционный список 16 человек и шесть организаций, Великобритания - 11 человек и две организации, Канада - 17 человек и пять организаций Белоруссии. Под ограничительные меры попали в том числе пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт, глава КГБ Иван Тертель, председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова, министр обороны Виктор Хренин.

Среди юридических лиц, включенных в санкционные списки ЕС и Великобритании, числится государственное предприятие "Белаэронавигация", отвечающее за работу белорусских авиадиспетческих служб.

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БелоруссияКанадаСШАВеликобританияКризис в Белоруссии
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