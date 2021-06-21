СМИ: парламент Израиля отклонил два вотума недоверия правительству Беннета

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июня. /ТАСС/. Кнессет (парламент Израиля) в понедельник 59 голосами против 50 отклонил два выдвинутых оппозиционными партиями вотума недоверия новому правительству во главе с Нафтали Беннетом. Об этом сообщило государственное радио Kan.

Как отмечает газета The Times of Israel, бывшему премьеру Биньямину Нетаньяху пока не удалось выполнить свое обещание свалить новое правительство "быстрее любых ожиданий". Один из вотумов был выдвинут депутатом от возглавляемой Нетаньяху партии "Ликуд" Мики Зохаром. В нем, по данным издания, утверждалось, что кабмин, приведенный к присяге 13 июня, "не имеет полномочий, основанных на общественном доверии".

2 июня лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид проинформировал президента Израиля Реувена Ривлина о том, что ему удалось сформировать коалицию по итогам выборов 23 марта. В правительство вошли восемь партий: "Еш Атид", "Ямина" Беннета, "Кахоль-Лаван" министра обороны Бени Ганца, "Наш дом - Израиль" Авигдора Либермана, "Новая надежда", левые "Авода", "Мерец" и арабская "Раам". В соответствии с подписанными коалиционными соглашениями Беннет возглавляет правительство первые два года, а Лапид сменит его на посту после истечения этого срока.

5 мая Ривлин поручил сформировать коалицию Лапиду после того, как с этой задачей за отведенные 28 дней не справился Нетаньяху. Ему первому было предоставлено право на попытку, так как "Ликуд" получила на выборах больше всех мест в Кнессете. Нетаньяху руководил правительством Израиля бессменно с 2009 года.

Восемь партий, входящих в коалицию Лапида - Беннета, контролируют 61 из 120 мест в парламенте.