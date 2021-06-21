Генсек ООН выступит 24 июня на пленарной сессии Европарламента

БРЮССЕЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступит в четверг на пленарной сессии Европейского парламента (ЕП), которая пройдет в Брюсселе. Об этом в понедельник в своем Twitter сообщил председатель ЕП Давид Сассоли.

"Я очень рад, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш принял мое приглашение посетить Брюссель и выступить в четверг на пленарной сессии Европарламента. Нам необходимо работать вместе, чтобы выйти из этого кризиса и построить более справедливое и устойчивое будущее", - отметил Сассоли.

Пленарная сессия Европейского парламента будет проходить в среду и четверг. На ней депутаты планируют проголосовать по закону о климате, согласно которому предлагается к 2050 году сократить до нуля выбросы парниковых газов в Евросоюзе. Парламентарии также намереваются принять решение по выделению финансовой помощи объемом 243 млрд евро некоторым регионам ЕС и расширению полномочий Европейского агентства лекарственных средств (EMA) по подготовке к кризисным ситуациям, а также по распределению лекарств и медицинского оборудования.