В Бундестаге прошел вечер памяти по случаю 80-летия нападения нацистской Германии на СССР

БЕРЛИН, 21 июня. /ТАСС/. Вечер памяти по случаю приближающегося 80-летия нападения гитлеровской Германии на СССР прошел в понедельник в одном из корпусов германского Бундестага. Организатором выступила парламентская фракция Левой партии.

"Мы сегодня чтим память всех жертв этого одного из самых страшных преступлений в истории нашей планеты", - сказал глава фракции, кандидат в канцлеры от левых Дитмар Барч. Он указал на "неоценимый вклад советского народа" в победу над нацизмом. Политик с сожалением отметил, что в настоящее время находятся лица, которые предпочитают замалчивать "заслуги СССР и Красной армии" в борьбе с гитлеровцами.

"Нельзя обрывать связи ни с Россией, ни с другими бывшими советскими республиками", - резюмировал представитель партии.

Между выступлениями политиков по видеосвязи показывали обращения проживающих в России ветеранов, которые делились воспоминаниями о начале войны. Прозвучали стихи поэта Евгения Евтушенко, а также известные советские песни в переводе на немецкий язык. На мероприятии присутствовал посол РФ в Германии Сергей Нечаев, ряд российских парламентариев, главы диппредставительств Белоруссии и Казахстана, представители посольств Армении и Франции

Ранее ряд мероприятий, посвященных скорбной дате, провел президент Франк-Вальтер Штайнмайер. 14 июня он возложил венок на территории бывшего лагеря для советских военнопленных. 18 июня он открыл выставку в российско-германском музее "Берлин-Карлсхорст" и на церемонии заявил, что сохранение памяти о войне против СССР является обязанностью немцев. 22 июня он посетит советский воинский мемориал в столичном районе Панков.

19 июня обращение по случаю приближающейся даты опубликовала канцлер Ангела Меркель. Она сказала, что "ФРГ по-прежнему привержена своей ответственности за преступления нацистов" и будет сохранять память о трагедии.