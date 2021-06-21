МИД Словакии выступил с заявлением по случаю 30-летия вывода советских войск

ПРАГА, 21 июня. /ТАСС/. МИД Словакии выступил в понедельник с заявлением по случаю 30-летия вывода советских войск из Чешской и Словацкой Федеративной Республики (ЧСФР). Такое название Чехословакия носила с 20 апреля 1990 года по 31 декабря 1992 года.

"Сегодня мы отмечаем 30-ю годовщину вывода советских войск из бывшей Чешской и Словацкой Федеративной Республики, - говорится в документе. - Последний транспорт с советскими солдатами и техникой покинул территорию ЧСФР 21 июня 1991 года".

МИД характеризует пребывание советских войск как оккупацию, которая остановила демократические процессы в Чехословакии, начавшиеся в 1968 году. "Оккупация обернулась большим экономическим ущербом, уничтожением зданий, дорог и серьезным экологическим загрязнением", - утверждается в заявлении.

Внешнеполитическое ведомство призвало не забывать о тех событиях, изложив позицию, согласно которой гарантами безопасности и суверенитета Словакии являются Евросоюз и НАТО. По версии МИД, с 1 января 1969 года до 21 июня 1991 года в результате присутствия на чехословацкой территории советских войск погибли не менее 267 местных жителей.