США на переговорах по стратстабильности с РФ представит сотрудник Госдепа высокого ранга

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Высокопоставленный сотрудник Госдепартамента возглавит делегацию США на переговорах по стратегической стабильности с РФ, подготовка к первой встрече идет. Об этом сообщил в понедельник в ходе регулярного брифинга глава пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

"Мы готовим диалог по стратегической стабильности с РФ, мы в процессе планирования [сроков проведения] первой встречи. Представитель Госдепа высокого ранга будет возглавлять делегацию США. Мы планируем обсудить дальнейшие шаги по контролю над ядерными вооружениями и другие стратегические темы", - сказал он.

Прайс также прокомментировал итоги состоявшегося 16 июня в Женеве российско-американского саммита. "Когда речь идет об итогах саммита, конечно, президент [США Джо Байден] и президент России [Владимир] Путин смогли обсудить ряд приоритетных областей в ходе встречи, которую, как я полагаю, обе стороны описали как деловую, конструктивную, продуктивную. Думаю, это в действительности подчеркивает убежденность президента [США] в том, что нет замены для личной дипломатии. <...> Как вы слышали, во время саммита с президентом Путиным было охвачено много вопросов", - заявил представитель Госдепа.

При этом, по его словам, "потребуется некоторое время, чтобы увидеть, приносят ли в действительности результат [усилия в] области потенциального сотрудничества". "Это не похоже на то, чтобы просто щелкнуть выключателем света [и зажечь его]", - считает Прайс.

"Полагаю, вы слышали от самого президента [США], что встреча была посвящена проверке предположения, можем ли мы добиться более стабильных и предсказуемых отношений. И эта проверка будет разворачиваться в ближайшие месяцы. Думаю, он [Байден] сказал, [что это займет] от шести до 12 месяцев", - заявил сотрудник Госдеп