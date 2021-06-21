США заявили, что не хотят изменения статус-кво вокруг Тайваня из-за применения силы

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. США по-прежнему привержены своим обязательствам перед Тайванем и не хотели бы, чтобы текущий статус-кво в этом районе изменился из-за каких-либо силовых действий. Об этом сообщил в понедельник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

"Все в Пентагоне внимательно следят за соблюдением наших обязательств по оказанию помощи Тайваню с тем, чтобы он мог защитить себя <...>, ничего не изменилось в политике США по отношению к Тайваню, - сказал он. - Никто также не хочет того, чтобы статус-кво [в этом регионе] изменился из-за односторонних действий, и, конечно, никто не хочет, чтобы он изменился из-за применения силы".

Ранее Кирби заявил, что американская администрация не хочет конфронтации с Китаем из-за Тайваня, а шеф Пентагона Ллойд Остин выражал озабоченность США по поводу "значительных изменений" в структуре китайских стратегических сил, а также отсутствием "должной прозрачности" относительно действий Пекина в этом регионе.

В начале года Пекин призвал США прекратить контакты с тайваньской администрацией и не посылать Тайбэю сигналы о "независимости" острова от Китая. 23 января пресс-служба Госдепартамента США заявила, что Соединенные Штаты продолжат оказывать Тайваню помощь по военной линии и призывают Пекин "прекратить оказывать военное, дипломатическое и экономическое давление на Тайвань".

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций.

США разорвали дипотношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения. В прошлом году администрация 45-го президента США Дональда Трампа на фоне обострения отношений с Пекином из-за ситуации в Гонконге значительно активизировала контакты и обмены с Тайванем, что вызвало протест со стороны властей КНР.