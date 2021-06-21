Байден продлил режим санкций США в отношении КНДР еще на год

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден продлил еще на год режим односторонних американских санкций в отношении КНДР. Об этом свидетельствуют документы, обнародованные в понедельник пресс-службой Белого дома.

Речь идет о продлении так называемого режима чрезвычайного положения в отношении Пхеньяна, который предусматривает сохранение рестрикций, введенных на основании целого ряда президентских указов, подписанных в 2008, 2010, 2011, 2015, 2016 и 2017 годах. Принятые тогда Вашингтоном меры были нацелены, в частности, на предотвращение распространения Пхеньяном оружия массового уничтожения и средств его доставки.

"Риски распространения ядерных материалов на Корейском полуострове, действия и политика правительства Северной Кореи продолжают представлять угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов. В связи с этим я продлеваю на один год режим национального чрезвычайного положения по отношению к Северной Корее", - говорится в тексте уведомления, подписанного 21 июня Байденом. Его пресс-служба распространила также копию письма, направленного главой американской администрации в связи с продлением режима санкций руководству Конгресса США.

Как сообщила в конце апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Соединенные Штаты выработали новый подход к КНДР, отказавшись от идей "стратегического терпения" и заключения "грандиозной сделки" с Пхеньяном, которыми оперировали предыдущие американские правительства. Ранее администрация Байдена сигнализировала, по сути, о том, что не планирует делать ставку на прямой двусторонний диалог с КНДР ради денуклеаризации Корейского полуострова. Белый дом предупредил в январе, что собирается, помимо прочего, проводить курс на сдерживание Пхеньяна.

Тем не менее Байден в конце мая подтвердил, что готов к личной встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном на определенных условиях, предусматривающих прежде всего ведение переговоров с целью денуклеаризации Пхеньяна.