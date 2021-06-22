Глава МИД Британии начнет во Вьетнаме переговоры о Транстихоокеанском партнерстве

ЛОНДОН, 22 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб прибыл в понедельник во Вьетнам, чтобы дать официальное начало переговорам по присоединению к соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) со странами Юго-Восточной Азии. Согласно распространенному заявлению МИД Соединенного Королевства, глава ведомства в течение трехдневного турне посетит также Камбоджу и Сингапур, обсудив среди прочего вопросы обороны и безопасности.

"Великобритания привержена усилению нашей дружбы в Индо-Тихоокеанском регионе. Мы демонстрируем это своим намерением присоединиться к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве, сотрудничать с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и вкладывать больше энергии, времени и усилий в наши двусторонние отношения в регионе", - приводит внешнеполитическое ведомство слова Рааба.

Как говорится в коммюнике Форин оффиса, во Вьетнаме британский министр выступит на открытии пятого саммита форума "Азия-Европа" (ASEM) и проведет переговоры с президентом республики Нгуен Суан Фуком, заместителем премьер-министра Фам Бинь Минем и своим коллегой Буй Тхань Шоном.

По информации внешнеполитического ведомства, во время этих встреч будет обсуждаться Соглашение о стратегическом партнерстве Великобритании и Вьетнама, а также вопросы по безопасности, изменению климата и борьбе с организованной преступностью.

Камбоджа и Сингапур

После Вьетнама Рааб отправится в Камбоджу. Как отмечается в заявлении, за последние 30 лет с момента открытия в стране британского посольства, это станет первым визитом министра иностранных дел Соединенного Королевства. В Камбодже Рааб встретится со своим коллегой Прак Сокхоном, чтобы обсудить диалоговое партнерство Великобритания - АСЕАН в преддверии камбоджийского председательства в межправительственном объединении.

Визит главы британского МИД стран Юго-Восточной Азии завершится посещением Сингапура. Там он обсудит с премьер-министром государства Ли Сянь Луном геополитическую безопасность и климатические изменения, а также международные ответные действия на пандемию коронавируса.

В Сингапуре также запланированы переговоры Рааба с министром иностранных дел страны Вивианом Балакришнаном.

Всеобъемлющее соглашение

Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о ТТП предполагает создание преференциальных торговых отношений между 11 странами Тихоокеанского региона - Австралией, Брунеем, Вьетнамом, Канадой, Малайзией, Мексикой, Новой Зеландией, Перу, Сингапуром, Чили и Японией. Изначально в соглашении, подписанном в 2016 году, участвовали США, однако при президенте Дональде Трампе Вашингтон вышел из ТТП. Сейчас 13% ВВП планеты приходятся на страны этого объединения, в которых проживают около 500 млн человек.

1 февраля правительство Великобритании направило заявку на присоединение страны к соглашению о Транстихоокеанском партнерстве.