США надеются развивать сотрудничество с Арменией после прошедших там выборов

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Власти США рассчитывают на взаимодействие с новым правительством Армении в целях развития двусторонних отношений и сотрудничества между двумя странами. Об этом заявил в понедельник глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс в связи с проведением в Армении внеочередных парламентских выборов.

"Мы призываем все стороны уважать верховенство закона и демократические принципы, а также с нетерпением ждем работы с новым правительством для развития наших двусторонних отношений и сотрудничества", - говорится в распространенном Госдепом письменном заявлении Прайса. "США привержены укреплению партнерства с Арменией на основе общих демократических ценностей. Мы высоко ценим Армению за прогресс, достигнутый в проведении реформ и усилиях по борьбе с коррупцией, и призываем Армению идти по этому пути", - добавил сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

Прайс также поздравил жителей Армении с состоявшимися выборами и приветствовал "в целом положительную оценку миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ". Представитель Госдепа при этом отметил, что США "разделяют обеспокоенность БДИПЧ относительно высокой степени поляризации и провокационной риторики со стороны ключевых" участников выборов.

В воскресенье в Армении прошли внеочередные выборы в парламент. По данным ЦИК, после обработки бюллетеней со всех участков партия и.о. премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" набрала 53,92%, блок Роберта Кочаряна "Армения" - 21,04%, блок "Честь имею" экс-президента Сержа Саргсяна - 5,23%. Явка на выборах составила 49,4%.

Как пояснил в понедельник глава ЦИК Армении Тигран Мукучян, Пашинян набрал на выборах достаточно голосов, чтобы самостоятельно формировать правительство. По словам главы ЦИК, формировать правительство может политическая сила, которая получит "54% от общего числа мандатов", а те 53,92%, которые получила партия Пашиняна, - это количество голосов на выборах. При дальнейшем распределении мандатов его партия получит дополнительные места в парламенте за счет тех голосов, которые получили другие партии, не преодолевшие избирательного барьера. Для партий он составляет 5%, для блоков - 7%.