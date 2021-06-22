Экс-глава ЦРУ считает, что США почти исчерпали возможности санкционного давления на Россию

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Вашингтон ввел так много антироссийских санкций, что практически полностью лишился возможности оказывать давление на Москву данным методом. Такое мнение выразил бывший глава Пентагона и экс-директор ЦРУ Роберт Гейтс, выступая на виртуальном мероприятии, организованном институтом Рональда Рейгана.

"Я лично считаю, что мы вроде бы исчерпали широкие санкции против России. Мы ввели так много санкций против России. Я имею в виду, мало осталось таких, которые мы еще не ввели и которые имели бы значение", - сказал он. Гейтс констатировал, что "многие из этих санкций в итоге затрагивают обычных россиян".

Вместе с тем он выступил с утверждением, что США следует в ответ на кибератаки, якобы осуществляемые находящимися в России хакерами, принимать меры в отношении официальных лиц страны. "Я думаю, если эти атаки продолжатся, нам нужно проявить творческий подход и не только действовать против хакеров, создавая серьезные трудности для них, но и, возможно, рассмотреть меры, которые мы можем принять против лиц в окружении [президента РФ Владимира] Путина", - полагает экс-глава Пентагона и ЦРУ. "Я не думаю, что за гранью человеческих возможностей придумать что-либо подобное", - добавил он.

Президент США Джо Байден на прошлой неделе по итогам встречи в Женеве с Путиным заявил, что передал российскому лидеру список из 16 типов инфраструктурных объектов, атаки на которые, согласно предложению американской стороны, должны пресекаться самым жестким образом. Тема угроз в киберпространстве приобрела в последние месяцы особую актуальность в США. В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы компании Colonial Pipeline. По утверждению американских спецслужб, DarkSide может базироваться на территории РФ или Восточной Европы, но не связана с каким-либо правительством. 31 мая была совершена атака на компьютерные сети американского подразделения мясоперерабатывающей компании JBS.

На своей пресс-конференции по итогам переговоров с Байденом Путин отметил, что Москва и Вашингтон могут договориться о правилах поведения в сферах стратегической стабильности, кибербезопасности и региональных конфликтов.