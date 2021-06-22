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В Японии спустили на воду третий из серии многоцелевых фрегатов нового типа

Фрегат оснащен артиллерийской установкой, ракетами класса "корабль - корабль", торпедными аппаратами, новейшими устройствами для ведения минной и электронной войны

ТОКИО, 22 июня. /ТАСС/. Церемония спуска на воду третьего в своем классе малозаметного для радаров многоцелевого фрегата ВМС Японии класса "Могами" состоялась во вторник на верфи корпорации Mitsubishi Heavy Industries в порту Нагасаки на острове Кюсю. Об этом сообщило информационное агентство Kyodo.

До 2023 года предполагается построить в общей сложности 10 таких относительно компактных кораблей, которые призваны заменить эсминцы устаревших типов. Новые фрегаты длиной 132,5 м и водоизмещением 3 900 тонн отличаются специфической заглаженной формой. Она призвана понижать заметность корабля для радаров.

Фрегат оснащен артиллерийской установкой, ракетами класса "корабль - корабль", торпедными аппаратами, новейшими устройствами для ведения минной и электронной войны. Он может нести вертолет и скоростные десантные катера. Экипаж фрегата - 90 человек. В состав ВМС Японии он будет передан в 2022 году. Предполагается, что на корабле будут служить не менее 10 женщин.

Всего японские ВМС планируют получить около 20 таких фрегатов.

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