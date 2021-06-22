СМИ: почти 500 активистов протестного движения из Гонконга укрылись за рубежом

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 22 июня. /ТАСС/. Около 470 беглых антиправительственных активистов из Гонконга получили политическое убежище за рубежом за последние два года. Об этом сообщила во вторник газета South China Morning Post, ссылаясь на собственные подсчеты.

Речь идет об участниках массовых протестов 2019 года и радикальных оппозиционерах, которые покинули Гонконг, опасаясь привлечения к уголовной ответственности в связи с принятием в прошлом году закона о национальной безопасности. По данным издания, самыми популярными странами для их бегства стали Австралия и Великобритания. Часть активистов укрылись в США и Канаде, а также в Германии и Новой Зеландии.

Как отмечают эксперты, жителям Гонконга, имеющего репутацию города с высоким уровнем жизни и верховенством права, крайне непросто добиться получения убежища за рубежом. "Те, кто обратились с такой просьбой, должны продемонстрировать, что они сталкиваются с реальными угрозами [преследования]", - пояснил директор Школы востоковедения и африканистики Лондонского университета Стив Цанг.

В частности, в апреле этого года власти Великобритании после нескольких месяцев рассмотрения заявки согласились предоставить политическое убежище одному из молодежных лидеров протестов в Гонконге Натану Ло, который находится в розыске. Он бежал в Лондон в июле прошлого года, после того как в этом специальном административном районе КНР по инициативе Пекина был принят закон о национальной безопасности.

Как заявляют в Пекине, этот правовой акт направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти, сговора с иностранными силами и предусматривает в качестве максимального наказания пожизненное заключение. После принятия данного закона радикальные оппозиционные активисты свернули антиправительственную деятельность в автономии, некоторые бежали за рубеж, другие стали фигурантами уголовных дел.