Сестра Ким Чен Ына предупредила США об опасности заблуждений относительно диалога с КНДР

СЕУЛ, 22 июня. /ТАСС/. США стоит быть более осторожными в трактовке сигналов, исходящих из Пхеньяна, чтобы избежать разочарования. Об этом говорится в опубликованном во вторник агентством ЦТАК заявлении заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, младшей сестры лидера КНДР Ким Чен Ына.

"Ошибочные ожидания, которые лелеют в Вашингтоне, станут причиной еще более горького разочарования, - отмечается в сообщении. - Похоже, что Соединенные Штаты трактуют ситуацию таким образом, чтобы успокоить самих себя".

В минувшее воскресенье помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала ABC заявил, что вашингтонская администрация посчитала интересным заявление лидера КНДР Ким Чен Ына о готовности Пхеньяна и к диалогу, и к противостоянию с властями США.

Как он отметил, американский лидер Джо Байден ранее "дал понять, что США готовы к принципиальным консультациям с Северной Кореей". Их целью, как подчеркнул Салливан, является "полная денуклеаризация" Корейского полуострова. "Мы ожидаем ясного сигнала от Пхеньяна относительно того, готовы ли они встретиться для начала работы на этом направлении", - пояснил он.

Говоря о лидере КНДР, Салливан отметил: "Мы считаем его заявления на этой неделе интересным сигналом. Мы подождем, чтобы понять, последуют ли за ними какие-либо более прямые сообщения для нас относительно потенциального продвижения вперед".

Как заявил ранее Ким Чен Ын, КНДР должна быть готова как к ведению диалога с Соединенными Штатами, так и к возможному противостоянию с ними. Он подчеркнул, что при взаимодействии с Вашингтоном Пхеньяну прежде всего следует быть готовым к конфронтации.