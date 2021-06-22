Глава Гонконга считает оправданной заморозку активов оппозиционной газеты "Пинго жибао"

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 22 июня. /ТАСС/. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам считает оправданным замораживание активов оппозиционной газеты "Пинго жибао" (Apple Daily) и не согласна с утверждениями о том, что это можно расценивать как ущемление свободы прессы.

"Все равны перед законом. СМИ вправе критиковать правительство, но они не могут ставить под угрозу национальную безопасность", - заявила она во вторник в беседе с журналистами. По словам главы региона, замораживание активов на период расследования - это нормальная международная практика. Лам указала, что "не стоит пытаться недооценивать значение закона о национальной безопасности и относиться к нему так, как будто его вовсе не существует". Она также отвергла критику США по поводу ситуации вокруг "Пинго жибао".

17 июня полиция провела обыски в редакции газеты и ее головного медиахолдинга Next Digital Media, задержав пять руководящих сотрудников. Против двоих из них, включая главного редактора "Пинго жибао" Райна Ло, были выдвинуты обвинения в сговоре с внешними силами с целью создания угрозы национальной безопасности. Трое других сотрудников затем были выпущены под залог.

Правоохранительные органы связывают расследование с серией из трех десятков газетных публикаций, в которых, как утверждается, содержались призывы к иностранным санкциям против Гонконга и КНР. Следствие постановило заморозить активы газеты и связанных с ней компаний на сумму 18 млн гонконгских долларов ($2,3 млн).

В понедельник издатели направили обращение к властям с просьбой о размораживании части активов, чтобы иметь возможность выплатить заплаты 1 300 сотрудникам и продолжить операции по поддержанию текущей деятельности. В противном случае газета может прекратить издаваться уже с субботы.

"Пинго жибао" и медиахолдинг Next Digital Media принадлежат арестованному в конце прошлого года оппозиционному магнату Джимми Лаю. Он считается одним из главных организаторов антиправительственных демонстраций, вспыхнувших летом 2019 года в специальном административном районе КНР. 73-летний бизнесмен оказывал финансовую поддержку протестному движению, поддерживал связи с политической элитой США, призывал к введению санкций. По этим обвинениям ему может грозить пожизненное заключение в соответствии с новым законом о нацбезопасности, принятым летом прошлого года.