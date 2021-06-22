Власти Австралии ужесточили ограничения в Сиднее на фоне вспышки коронавируса

СИДНЕЙ, 22 июня. /ТАСС/. Власти австралийского Сиднея ужесточили санитарные ограничения после того, как число зараженных индийским вариантом коронавируса (штамм "Дельта" по новой классификации ВОЗ) среди жителей города возросло вдвое. Об этом во вторник сообщила премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян в ходе онлайн-брифинга для журналистов.

"Каждый, кто живет или находится в Сиднее, должен в общественных местах носить маску до среды, 29 июня", - сказала глава регионального правительства, отметив, что данное требование касается не только Сиднея и его пригородов, но и города Вуллонгонг, региона Шолхейвен и района Голубых гор.

Региональный Минздрав сообщил, что 12 июня сотрудник международного аэропорта Сиднея заразился индийским вариантом коронавируса при перевозке экипажа одного из самолетов, прибывших из-за границы. Будучи инфицированным, он посетил несколько кафе, магазинов и торговый центр на юго-востоке мегаполиса, заразив еще шесть человек. К 21 июня число заболевших составило 11, а спустя сутки увеличилось до 22. Власти города объявили карантин в семи центральных и восточных районах Сиднея, а после роста числа зараженных распространили действие санитарных ограничений на весь город и окрестные населенные пункты.

По данным австралийского Минздрава, с начала эпидемии в стране выявили 30 356 заразившихся коронавирусом. Выздоровели 29 297 человек, умерли 910. С 22 февраля в Австралии проводится кампания вакцинации против коронавируса. К 22 июня прививку сделали более 6,7 млн из 25,6 млн человек.