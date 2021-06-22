В Zeit заявили, что в статье для издания Путин описал свой взгляд на европейскую историю

БЕРЛИН, 22 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в опубликованной во вторник статье к 80-летию начала Великой Отечественной войны описал свой взгляд на современную европейскую историю. Об этом утверждается в редакционном комментарии немецкого издания ZEIT ONLINE, где был выпущен текст.

Статья находится в открытом доступе на первой полосе ZEIT ONLINE, сопровождается портретом главы российского государства и кадром, на котором солдаты Красной Армии 2 мая 1945 года водружают советский флаг на Бранденбургские ворота в Берлине.

"В субботу текст российского президента поступил в Die Zeit сначала на русском, затем на немецком языках. В нем Путин описывает свой взгляд на современную европейскую историю", - говорится от имени редакции. В комментарии отмечается, что события на Украине российский президент характеризует как "государственный переворот" и пишет о "выходе" Крыма из состава Украины вопреки мнению правительства ФРГ и ЕС.

Редакция утверждает, что в Die Zeit "две недели назад обратилось российское посольство [в Берлине] и предложило опубликовать статью". Издание напомнило, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал нападение на СССР военной кампанией, которой руководило "безумие тотального уничтожения".

Ранее представитель немецкого издания Йоханна Шахт сообщила корреспонденту ТАСС, что статья также будет опубликована в четверг в еженедельной газете Die Zeit.