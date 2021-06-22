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Кризис на Украине

Координатор минской гуманитарной подгруппы от ОБСЕ Тони Фриш сложил полномочия

ЛУГАНСК, 22 июня. /ТАСС/. Координатор гуманитарной подгруппы от ОБСЕ на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе Тони Фриш сложил полномочия. Об этом во вторник сообщила представитель Луганской народной республики (ЛНР) в гуманитарной подгруппе контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.

"Сегодняшняя видеоконференция была последней для координатора гуманитарной группы. К сожалению, господин Фриш больше не будет участвовать в переговорном процессе, он сложил свои полномочия как представителя от ОБСЕ", - цитирует ее агентство Луганскинформцентр.

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