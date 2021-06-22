Посол России заявил, что диалог с Германией никогда не прерывался

БЕРЛИН, 22 июня. /ТАСС/. Россия никогда не выходила из диалога с Германией, подобные спекуляции не заслуживают внимания. Об этом сообщил во вторник журналистам посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев. Он принял участие в церемонии возложения венков на советском мемориале в парке Тиргартен по случаю 80-й годовщины нападения нацистской Германии на Советский Союз.

"Мы никогда из диалога не выходили. По нашей инициативе никакие диалоговые форматы с Германией не прерывались", - сказал дипломат в ответ на просьбу прокомментировать слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель о необходимости поддержания контактов с Россией. "Мы по-прежнему активно работаем и по линии высшего руководства страны, и по линии парламентариев. Сегодня в Берлине находится делегация российских депутатов, участвовавших в общественных траурных мероприятиях по линии фракции Левой партии", - добавил Нечаев.

"Сегодня здесь делегация Министерства иностранных дел России, которая приехала на конференцию по Ливии. У нас продолжаются межобщественные контакты, поэтому все спекуляции относительно того, что у нас прервался диалог, являются недобросовестными спекуляциями, и они не заслуживают внимания", - подчеркнул посол.

18 июня Меркель на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявила, что Европейский союз должен поддерживать открытый диалог с Москвой, раз это делают США, "как бы сложно это ни было".