Шестой флот ВМС США будет участвовать в летних маневрах НАТО и их партнеров в Черном море

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Шестой флот ВМС США примет участие в маневрах НАТО с участием Украины Sea Breeze в Черном море. Как сообщило командование флота на его сайте, в учениях примут участие 5 тыс. человек, 32 корабля и 40 единиц авиатехники.

Проведение Sea Breeze - 2021 запланировано на период с 28 июня по 10 июля. В сообщении указывается, что число "участвующих или оказывающих поддержку" государств в этом году будет наибольшим (32). В их число входят и страны, не входящие в НАТО. Организаторами маневров выступают Украина и США.

Учения, по заявлению командования 6 флота, направлены на "укрепление возможностей участников по проведению всего спектра морских и сухопутных операций". Целью является "улучшение взаимодействия и военного потенциала стран-участниц".

В начале июня Минобороны России заявило, что будет пристально следить за подготовкой и проведением этих учений и реагировать в интересах безопасности страны. Тогда же постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич сообщил, что под прикрытием этого события "планируется доставка на Украину современных вооружений, боеприпасов и материального имущества".

Маневры Sea Breeze проходят с 1997 года. Шестой флот ВМС США базируется в итальянском Неаполе.