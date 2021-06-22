Посольство США сообщило о рекордном присутствии иностранных военных на учениях на Украине

КИЕВ, 22 июня. /ТАСС/. Многонациональные учения Sea Breeze - 2021, которые пройдут на территории Украины и в акватории Черного моря с 28 июня по 10 июля, станут рекордными по числу стран-участниц. Об этом сообщила во вторник пресс-служба посольства США на Украине.

"Нынешние учения Sea Breeze - 2021 имеют наибольшее количество стран-участниц в истории учений: 32 страны с шести континентов", - говорится в сообщении американского диппредставительства в Twitter. В посольстве уточнили, что в маневрах примут участие 5 тыс. военнослужащих, 32 корабля, 40 самолетов, а также 18 команд из состава сил специальных операций и боевых пловцов.

Sea Breeze пройдут на следующей неделе в северо-западной части Черного моря, а также в Николаевской, Херсонской, Одесской областях. Шестой флот США уже официально объявил об участии в этих учениях.

В соответствии с Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам обороны и военных отношений, заключенным министерствами обороны Украины и США в 1993 году, учения типа Sea Breeze проходят с 1997 года. Они открыты для других стран НАТО и внеблоковых государств, присоединившихся к программе НАТО "Партнерство ради мира". На этих учениях регулярно отрабатывают организацию противовоздушной обороны, аспекты борьбы с подводными лодками, контроля акватории и высадку морского десанта.