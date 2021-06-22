Церемония в честь Дня памяти и скорби прошла на месте концлагеря в сербском Нише

НИШ, 22 июня. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Церемония, посвященная Дню памяти и скорби, состоялась во вторник на месте нацистского концлагеря "Црвени Крст" в сербском городе Ниш. В этом году мероприятия прошли в парке, полностью отреставрированном властями города к памятной дате.

"Ах, война, что ж ты сделала, подлая...": как изменилась жизнь СССР после начала ВОВ

"Ах, война, что ж ты сделала, подлая...": как изменилась жизнь СССР после начала ВОВ Фотографии корреспондентов ТАСС 1930-х и 1940-х гг.

Как сообщил ТАСС, церемония началась у Памятника погибшим советским воинам. Цветы к монументу возложили посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, глава межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией министр Ненад Попович, делегации ВС Сербии, Российско-сербского гуманитарного центра в Нише, администрации Ниша и соседних муниципалитетов, полиции, члены общественных организаций, российские соотечественники.

Как заявил посол РФ, 22 июня - день большой скорби и памяти "о тех, кто, не жалея себя, боролся за правду". "Сегодня 80 лет с того момента, как фашистская Германия напала на СССР. Мы вместе с Сербией боролись с фашизмом, это стало прочной основой наших отношений, экономического сотрудничества, военно-технического - любого. Мы готовы и далее поддерживать друг друга", - сказал Боцан-Харченко.

Он рассказал собравшимся, что его семья понесла тяжелые потери в войне. "Младший брат моего деда, он был пилот, ему было меньше 20 лет, погиб на второй месяц войны. Они бомбили Берлин, им это удалось, но они не могли вернуться, такое было задание. Всего за 1,5 месяца он получил два ордена, из которых один наивысший. Так было в каждой семье", - отметил дипломат.

Затем участники церемонии посадили деревья в отреставрированном парке, после чего открыли в музее концлагеря новую выставку Музея Победы "Враг будет разбит. Победа будет за нами".

Историческая правда

В свою очередь глава Россотрудничества Евгений Примаков в комментарии ТАСС заявил о важности сохранения исторической памяти в России и Сербии.

"Мы благодарны сербам, что они так чтят нашу общую память, наших павших. Многое из того, что выпало на долю Сербии, обкатывалось сначала на Сербии, а потом приходило и к нам. Совсем недавно, 6 апреля, мы вспоминали начало войны против Югославии, а сейчас собираемся здесь в память о нападении на Россию. К сожалению, это не только история, но и очень актуальная часть нашей нынешней политической жизни, вы видите линии противостояния, которые выстраиваются в виде русофобской и сербофобской кампаний, перевирания нашей общей истории, поэтому нам сейчас очень важно вместе с сербами, которые помнят историческую правду, держаться за нее и передавать ее следующим поколениям", - заявил Примаков.

Сербский концлагерь

Концлагерь "Црвени Крст" ("Красный крест") в Нише был создан немцами в 1941 году. Здесь сначала содержали пленных офицеров и солдат югославской армии, а затем лагерь переквалифицировали в концентрационный и держали здесь евреев, цыган, антифашистов и партизан. Зафиксировано минимум две попытки бегства из лагеря, после которых проводились массовые расстрелы. За время существования лагеря через него прошли не менее 30 тыс. человек, 10 тыс. были расстреляны.

Последнюю партию заключенных (10 женщин и 26 мужчин) немцы расстреляли перед освобождением концлагеря частями Красной армии в сентябре 1944 года.

Нишский инцидент

В Нише также находится памятник советским солдатам, погибшим в ходе авианалета союзников во время освобождения Югославии в 1944 году. Колонна советских солдат была обстреляна союзной авиацией, погибли 37 советских военных, включая генерал-майора Котова. В ответ была поднята в воздух советская авиация. Летчики пытались показать союзникам звезды на крыльях, однако были атакованы. В воздушном бою погибли три советских летчика, после чего были сбиты три самолета союзников.

Позднее командование союзников объяснило инцидент "ошибкой навигации".

В настоящий момент в память о советских солдатах в Нише воздвигнута мраморная арка с колоколом. У подножия памятника находится бронзовая доска с именами погибших.