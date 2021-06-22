Замгенсека ООН считает высоким риск применения ядерного оружия

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. ООН отмечает возрастающую роль ядерных вооружений в национальных стратегиях. Об этом заявила заместитель генерального секретаря всемирной организации, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу, выступая во вторник в ходе видеоконференции Фонда Карнеги.

"Риск использования ядерного оружия в результате намеренных действий, инцидента или из-за просчета является самым высоким с момента холодной войны. <...> Мы очень обеспокоены подобными перспективами, - сказала она. - Причины известны. Это отношения между ядерными государствами, наращивание многополярного ядерного порядка, региональная напряженность, качественная гонка ядерных вооружений, возрастающая роль данных вооружений в национальных стратегиях".

"Мы наблюдаем отсутствие диалога, снижение транспарентности. Режим контроля над вооружениями продолжает разрушаться", - отметила заместитель генсека ООН.

По ее мнению, наибольшую обеспокоенность вызывает риск неверного восприятия и эскалации. "Надеюсь, что мы сможем договориться о том, что наилучшим путем устранения ядерных рисков является ликвидация ядерных вооружений", - сказала Накамицу.