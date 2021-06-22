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Зеленский заявил, что Меркель пригласила его 12 июля посетить Берлин

Стороны планируют обсудить вопросы безопасности и двустороннего сотрудничества

КИЕВ, 22 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре во вторник пригласила его 12 июля посетить Берлин для обсуждения вопросов безопасности и двустороннего сотрудничества.

"Благодарен за приглашение посетить 12 июля Берлин для обсуждения актуальных вопросов безопасности и вопросов сотрудничества", - написал Зеленский в Twitter.

Ранее офис президента Украины сообщил, что канцлер ФРГ пригласила его в ближайшее время посетить Берлин для обсуждения ряда вопросов, включая мирное урегулирование в Донбассе.

Теги
Меркель, АнгелаУкраинаГерманияЗеленский, Владимир Александрович
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