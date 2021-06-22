Правительство США заблокировало порталы иранских телеканалов Press TV и Al Alam

ТЕГЕРАН, 22 июня. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов заблокировали интернет-порталы иранских телеканалов Press TV и Al Alam. Соответствующее уведомление появляется во вторник при попытке зайти на сайты этих СМИ.

"Домен был заблокирован правительством США в соответствии с ордером <...> в рамках правоохранительных действий Управления экспортного контроля Бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли и Федерального бюро расследований (ФБР)", - утверждается в уведомлении.

Аналогичное сообщение выходит при попытке зайти на портал телеканала Al Massira, который принадлежит мятежникам-хуситами из йеменского движения "Ансар Аллах".

В ФБР и Минторге США пока не ответили на запрос корреспондента ТАСС в Вашингтоне прокомментировать случившееся.

Госдепартамент пока также не комментирует появившиеся ранее сведения о блокировке интернет-порталов иранских телеканалов, заявил во вторник на регулярном брифинге для журналистов глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"На данный момент нам нечего сказать по этому поводу", - сказал он в ответ на вопрос журналиста. "Насколько я понимаю, министерство юстиции в скором времени предоставит некоторые сведения по этому вопросу", - отметил Прайс.