Шахтеры из Алабамы провели митинги у инвестиционных компаний Нью-Йорка

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Представители американского профсоюза шахтеров из штата Алабама провели во вторник серию митингов у офисов инвестиционных компаний в районе Манхэттен, требуя улучшения условий труда и увеличения заработной платы. Об этом сообщает корреспондентТАСС.

"Renaissance Technologies и другие инвестиционные компании, контролирующие Warrior Met (одна из крупнейших угледобывающих компаний Алабамы - прим. ТАСС) заработали миллиарды долларов на поте и крови рабочих и их семей. Теперь они отказываются проявить честность и признать те жертвы, которые сделали возможными эти миллиардные прибыли", - сообщили ТАСС в профобъединении Объединенные шахтеры Америки.

Забастовки на предприятиях Warrior Met продолжаются с апреля. Компания отказалась учитывать требования горняков в их трудовом контракте. "Мы требуем только то, что честно, - рассказал один из участников акции. - Мы вложили столько сил в эту работу, а они теперь отказываются признать это. Они заработали миллиарды, но не хотят поднять нам зарплату, дать лучший рабочий график. Поэтому мы приехали сюда из Алабамы в надежде на то, что люди с деньгами нас услышат".

Акция протеста шахтеров, в которой приняли участие около двух десятков делегатов профсоюза из Алабамы, прошла во вторник у офиса инвестиционной компании Black Rock. Еще один митинг планируется у здания SSGA Funds Management. Эти компании владеют долями в Warrior Met.

Забастовка шахтеров стала проявлением одной из проблем на рынке труда США, обострившихся после завершения пандемии. Низкооплачиваемые рабочие, получавшие государственные дотации во время локдауна, отказываются возвращаться на работу, требуя повышения заработной платы и улучшения условий труда. Ряд штатов на этом фоне уже выступили за скорейшую отмену действовавших во время пандемии субсидий.