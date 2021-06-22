AFP: решение по делу о превышении финансирования кампании Саркози вынесут в сентябре

ПАРИЖ, 22 июня. /ТАСС/. Решение по делу бывшего президента Франции (2007-2012) Николя Саркози, обвиняемого в превышении потолка расходов на ведение избирательной кампании 2012 года, будет вынесено 30 сентября. Об этом сообщило во вторник агентство Agence France-Presse (AFP).

По его сведениям, во вторник вечером в Париже завершился судебный процесс по делу Саркози, по которому проходят еще 13 подозреваемых. Уголовный суд французской столицы должен огласить решение 30 сентября в 10:00 по парижскому времени (11:00 мск).

Ранее в ходе слушаний прокуратура потребовала приговорить экс-президента к шести месяцам тюрьмы. Дополнительно обвинение потребовало для Саркози шесть месяцев условно и штраф в размере €3 750. Во время процесса бывший президент Франции категорически отрицал какие-либо нарушения с его стороны при проведении предвыборной кампании.

Согласно французским законам, кандидат в президенты не может истратить на кампанию более €22,5 млн. Реальная стоимость кампании Саркози превысила этот потолок более чем на €18 млн. Саркози заявлял, что "это неверные данные и кампания обошлась в иную сумму".

Юстиция также обвиняет соратников экс-президента и коммуникационное агентство "Бигмалион" в фальсификации счетов в период предвыборного марафона. По мнению обвинения, это делалось, чтобы скрыть превышение кандидатом максимального предела расходов, установленного для проведения избирательных кампаний.

В отношении Саркози, в отличие от других подсудимых, выдвигается только обвинение в превышении норм финансирования предвыборной кампании.